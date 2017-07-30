Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde yer alan Festival Çarşısı'nda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede polis ekipler de geniş güvenlik önlemleri aldı.

GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN DUMANLAR ANTALYA'NIN HER YERİNDEN GÖRÜLÜYOR

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar Antalya'nın her yerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇARŞI ESNAFI DA YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmalarına çarşı esnafı da katılıyor.

Kaynak: haberinburada