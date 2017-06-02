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antalya merkezli fetö/pdy operasyonu

ANTALYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

FETÖ/PDY'ye (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında, "İslami gelenekleri Hıristiyanlaştırmaya yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulundukları" iddia edilen AKDİM (Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği) üyelerine yönelik Antalya, İstanbul, Adana...

Tarih : 02 Haziran 2017, 15:04
Puan Ver : Antalya Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu(7/10)8


FETÖ/PDY'ye (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında, "İslami gelenekleri Hıristiyanlaştırmaya yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulundukları" iddia edilen AKDİM (Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği) üyelerine yönelik Antalya, İstanbul, Adana...



FETÖ/PDY'ye (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında, "İslami gelenekleri Hıristiyanlaştırmaya yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulundukları" iddia edilen AKDİM (Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği) üyelerine yönelik Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ bağlantılı dernek üyelerine yönelik, Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli'de 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



 



kaynak:haberler



 



 








Etiketler: Antalya  Merkezli  Fetö/Pdy  Operasyonu    haber

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