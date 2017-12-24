MÜSİAD'ın 6. Hizmet Sektörü Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Turizm profesyonellerinin katıldığı toplandıta 'Türkiye Turizm Trendleri'ni tartıştı. Helal, gastronomi, sağlık turizmi gibi yeni turizm trendleri masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'yı Türkiye'de turizmin başkenti olarak gördüklerini söyledi. Kentin deniz ve kum konsepti olan Resort turizmi ile başarıyı yakaladığını söyleyen Karaloğlu, diğer alanlarda ise önemli eksiklikleri olduğunu söyledi.

"BU KONSEPTTEN ÇIKMALIYIZ"

Turizmin çeşitlendirmesinde önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Karaloğlu, "Herşey dahil toptancı yaklaşımı ile bir yere geldik ama bu konseptten artık turizmimizi çıkartmamız lazım" dedi. Toplantıya gelmeden önce internete 'Helal Turizm' diye girdiğinde İspanya otelleri çıktığını kaydeden Karaloğlu "Birileri 'helal turizm mi olur?' diye tartışırken dünyanın bu alanda çok ileri gittiğini görüyoruz" dedi.

"ANTALYA HELAL TURİZMİN DE MERKEZİ"

Helal kopseptinin eksikliklerine de işaret eden Karaloğlu, "Havuzun kenarına mavi branda çekince helal mi oluyor? Devlet, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da görüşünü olarak gerekli standartları belirlemesi gerekiyor" dedi. Helal turizmdeki tesislerin Yüzde 50'sinin Antalya'da olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Şehrimizi Akdeniz çanağında helal turizmin merkezi yapmalıyız. Cidde'den gelen bir turist bir saat bir buçuk saat sonra Antalya'da" şeklinde konuştu.

50 MİLYON TURİST, 50 MİLYAR DOLAR GELİR

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, Antalya'nın tarım, ticaret ve turizmin kalbinin attığı yerlerden biri olduğunu söyledi. Turizmde Türkiye'nin hedeflerinin büyük olduğunu belirten Asmalı "2023 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedefleniyor" dedi. Asmalı, helal kavramının sadece gıda üzerinden değil tüm alanda yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi. MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Sertip Akşahin ise 2030 yılında Müslüman nüfusunun 2.2 milyara ulaşacağını ve Türkiye'nin bu pazardan iyi bir giriş yapması arzusunda olduklarını kaydetti.

Kaynak: haberinburada