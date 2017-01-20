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antalya'da 440 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

ANTALYA'DA 440 BİN ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

ANTALYA'da yarıyıl tatilinde 440 bin 715 öğrenci karnesini aldı.

Tarih : 20 Ocak 2017, 14:26
Puan Ver : Antalya'da 440 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı(8/10)7


ANTALYA'da yarıyıl tatilinde 440 bin 715 öğrenci karnesini aldı. İl genelinde okullarında birinci olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri, aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde tatil kazandı.



Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa Antbirlik İlkokulu'nda Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla karne töreni düzenledi. Törende 3 sınıfı gezen Vali Karaloğlu, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilere tatilde oyun oynamalarını tavsiye eden Karaloğlu, iyi beslenmeleri gerektiğini anlattı.



Karne töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya'da 1516 okulda 440 bin 715 öğrencinin yanı sıra 30 bin 255 öğretmenin yarı yıl tatiline girdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesiyle öğrencilere tatilde yarıyıl ödevi verilmeyeceğini belirten Arslan, ailelerin çocuklara karne baskısı yapmamasını istedi. Baskının bundan sonraki öğrenme süreçlerini zorlayabileceğini dile getiren Arslan, 'Öğrencilerimizin yüksek motivasyonla neşeli bir şekilde okula tekrar gelmesini bekliyoruz. Yoğunlaştırarak çocuklara çok şey öğretmenin çok sağlıklı olmadığını biliyoruz" dedi.



BİRİNCİLERE 5 YILDIZLI TATİL



Karnelerini alan öğrenciler okul bahçesinde kendilerini bekleyen ailelerine koşarak sevinçlerini paylaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise okullarında birinci olan 710 öğrenciye, aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otellerde tatil yaptıracak.



 



kaynak:haberler








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