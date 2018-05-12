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Antalya'da 65 Yıllık Çamlar Öğrencilerde Alerji Yapıyor Diye Kesildi
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Antalya'da 65 Yıllık Çamlar Öğrencilerde Alerji Yapıyor Diye Kesildi

ANTALYA'DA 65 YILLIK ÇAMLAR ÖĞRENCİLERDE ALERJİ YAPIYOR DİYE KESİLDİ

Antalya'da, ortaokulun bahçesindeki 65 yıllık çam ağaçları öğrencilerde alerji yaptığı için kesildi. Bölgede yaşayanlar ağaçların kesilmesini polise ve belediyeye şikayet etti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Antalya'da 65 Yıllık Çamlar Öğrencilerde Alerji Yapıyor Diye Kesildi(7/10)3

Antalya'da, bir okulun bahçesinde 65 yıllık olduğu belirtilen çam ağaçlarının öğrencilerde alerjiye neden olduğu iddiasıyla kesilmesi tepkilere neden oldu.

VATANDAŞLAR, POLİSE VE BELEDİYEYE ŞİKAYETTE BULUNDU

Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nun bahçesindeki 65 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi tartışmalara neden oldu. Bölgede yaşayanlar, ağaçların kesilmesini polise ve belediyelere şikayet etti. Okulda çocukları bulunan veliler ise ağaçların kesilmesi gerektiğini savundu.

AĞAÇLAR ÖĞRENCİLERDE ALERJİYE NEDEN OLUYOR

Okul Müdürü Ramazan Hekimoğlu, ağaçlardaki çam kese böceklerinin her yıl çok sayıda öğrencide alerjiye neden olduğu yönünde şikayet aldıklarını belirtti. Nisan ve mayıs aylarında 400'ü aşkın öğrencinin bu alerji nedeniyle sağlık raporu aldığını dile getiren Hekimoğlu, ağaçları her yıl ilaçlattıklarını buna rağmen çözüm bulamadıklarını aktardı.

KARARI ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VERDİ

Ağaçlar için çözüm aradıklarını ve ilgili kuruluşlara başvurduklarını anlatan Hekimoğlu, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonrasında ağaçların kesilmesine karar verildiğini dile getirdi. Ramazan Hekimoğlu, bazı ağaçların okulun duvarıyla bütünleştiğini, zaman zaman bu ağaçlara yıldırım düştüğünü de söyledi.

ÇAM AĞACININ YERİNE BENJAMİN DİKİLECEK

Ramazan Hekimoğlu, kesilen ağaçların ihaleyle bir firmaya verildiğini, elde edilen paranın okul aile birliği hesabına yattığını kaydetti. Hekimoğlu, kesilen ağaçların yerine de benjamin dikeleceğini vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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