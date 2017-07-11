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ANTALYA'DA GASP YAPAN BELÇİKALI ÇETE YAKAYI ELE VERDİ


Antalya'da Gasp Yapan Belçikalı Çete Yakayı Ele Verdi
Tarih : 11 Temmuz 2017, 21:40
Puan Ver : Antalya'da Gasp Yapan Belçikalı Çete Yakayı Ele Verdi(7/10)3

Geçtiğimiz cumartesi sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Bora Elagöz ile 43 yaşındaki Hakan Türkyılmaz, kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp, çantaları gasp edildi.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan ve çantası çalınan Bora Elagöz, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Türkyılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

BELÇİKALILAR TÜRKİYE'DE ÇETE KURMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganların Belçikalı Philip Y. (21), Christope Y. (21) ve Mathias Nicholas Y. (19) olduğunu belirledi. Polis şüphelileri konakladıkları otelde gözaltına aldı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇANTA BULUNDU

Şüphelilerin olay günü kaçarken bir otelin bahçesine attıkları çanta ise bulunduktan sonra polise teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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