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ANTALYA'DA GÖREVLİ ASKERLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 23 YARALI


Antalya'da Görevli Askerleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 23 Yaralı
Tarih : 25 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Antalya'da Görevli Askerleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 23 Yaralı(5/10)1

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 22'si asker 23 kişi yaralandı.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP YAN YATTI

Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçının ardından karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüs saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi yakınlarında devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs yan yattı.

23 KİŞİ YARALANDI

Kazada midibüste bulunan 22'si asker 23 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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