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Antalya'da korkunç kaza! Yaya üstgeçidine çarpan TIR alev topuna döndü

ANTALYA'DA KORKUNÇ KAZA! YAYA ÜSTGEÇİDİNE ÇARPAN TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Antalya'da kontrolden çıkıp yaya üst geçidinin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR alev alev yandı.

Tarih : 02 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Antalya'da Korkunç Kaza! Yaya Üstgeçidine Çarpan Tır Alev Topuna Döndü(9/10)5

Antalya'da kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR yandı. Adı belirlenemeyen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR ÜSTGEÇİDE ÇAPTI ALEV ALEV YANDI

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, izolasyon malzemesi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkınca bulvar üzerinde bulunan yaya geçidinin ayağına çarptı. Motor kısmında yangın çıkan TIR, alev alev yanmaya başladı.

Alevlerin korseye sıçraması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sürücü çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangında dorsede maddi hasar meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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