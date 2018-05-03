ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI
Antalya Kemer'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 Güney Koreli turist hayatını kaybetti, 4 turist ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.
4 GÜNEY KORELİ TURİST ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.
YARALILARA KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Taksiciler Uber'e Karşı Lüks Otobüsle Bakırköy-Bostancı Arası Yolcu Taşıyacak
- Ayakkabısını Çıkarıp Küçük Çocuğa Vermişti! İşte İnsanlık Dersi Veren Gencin Yeni Görüntüleri
- Ayşe Öğretmen Bebeğini Günde 45 Dakika Görecek
- Havada Büyük Panik! Sarhoş Yolcu Uçağın Kapısını Açmaya Çalıştı
- Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi Sürüyor! Polis 4 Kişiyi Gözaltına Aldı
EKONOMİ HABERLERİ
- Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor
- Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
- Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
- Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
- Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti
- Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar