İşte Muharrem İnce'nin İlk Cumhurbaşkanlığı Seçimi Pankartı
Madde Bağımlısı Araştırma Komisyonu: Nargile Kafe Açmak Yasaklansın
Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü
Gizemli Kızın Ağladığı Mezarlığa Yüzlerce Kişi Akın Etti! Polis Zor Anlar Yaşadı
Ligde 2. Kez Maça Çıkmayan Kayseri Erciyesspor, Küme Düşürüldü
Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti
Ak Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler
29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
15 Günlük Araç, 15 Dakikada Cayır Cayır Yandı
Cesedi Kömürlükte Bulunmuştu, Cinayetin Altından Üçlü Yasak Aşk Çıktı
Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
Semih Şentürk, Eskişehirspor Kariyerini Noktaladı
Yunan Askerlerin Gözaltına Aldığı Türk Kepçe Operatörü Serbest Bırakıldı
Antalya'da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 5 Yaralı
Araba Almak İçin Bankadan Çektiği 56 Bin Tl'yi Bankta Unuttu
Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor
Fenerbahçeli Ozan Tufan, Takımdan Ayrılmak İçin Gün Sayıyor
Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı
Büyükbaş Hayvan Hırsızlarına Operasyon: 7 Gözaltı
Memur, Eve Temizliğe Çağırdığı Gündelikçiye Tecavüz Etti!

Antalya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 5 Yaralı

ANTALYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Antalya Kemer'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 Güney Koreli turist hayatını kaybetti, 4 turist ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Antalya'da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 5 Yaralı(9/10)5

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.

4 GÜNEY KORELİ TURİST ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.

YARALILARA KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalya  Da  Minibüs  İle  Otomobil  Çarpıştı  4  Ölü  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER