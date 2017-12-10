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Antalya'da puanlar paylaşıldı

ANTALYA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 04:50
Puan Ver : Antalya'da Puanlar Paylaşıldı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliğini konuk etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Gençlerbirliği'ni öne geçiren golü 58. dakikada Jailton Paraiba kaydetti.

Antalyaspor'a beraberliği getiren ve skoru ilan eden golü 88. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.

ANTALYASPOR 2 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Teknik direktör Leonardo ile yolların ayrılmasından sonra karşılaşmaya David Badia yönetiminde çıkan Antalyaspor, 2 maç sonra puan aldı.

Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği ise son 2 maçında 4 puan topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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