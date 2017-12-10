ANTALYA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliğini konuk etti.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Gençlerbirliği'ni öne geçiren golü 58. dakikada Jailton Paraiba kaydetti.
Antalyaspor'a beraberliği getiren ve skoru ilan eden golü 88. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.
ANTALYASPOR 2 MAÇ SONRA PUAN ALDI
Teknik direktör Leonardo ile yolların ayrılmasından sonra karşılaşmaya David Badia yönetiminde çıkan Antalyaspor, 2 maç sonra puan aldı.
Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği ise son 2 maçında 4 puan topladı.
Kaynak: haberinburada
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