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ANTALYA'DA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLE TIR ÇARPIŞTI: 6 YARALI


ANTALYA'DA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLE TIR ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Tarih : 09 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Antalya'da Rus Turistleri Taşıyan Otobüsle Tır Çarpıştı: 6 Yaralı(6/10)5


Kaza, bu Sabah 06.30 sıralarında Kepez İlçesi Gazi Bulvarı anayol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demre'ye Rus turistleri götüren Burhan Duman (47) yönetimindeki 32 LE 032 plakalı tur otobüsüne, Yusuf Uslucak (30) yönetimindeki 07 JY 140 plakalı konteynır yüklü TIR arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR sürücüsü otobüs arasında sıkıştı, tur otobüsü şoförü ile içerisinde Rus turistlerin de yer aldığı 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yararlılar en yakın hastaneye kaldırılırken, şoför koltuğunda sıkışan TIR'ın şoförü Duman, itfaiye ve 122 ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılabildi.  Durumu ağır olan Duman, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası polis tarafından trafiğe kapatılan cadde, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten verildi.



Kazayı yara almadan atlatan ve çok korktuğu gözlenen Rus turistler ise başka bir tur otobüs ile yolculuklarına devam etti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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