ANTALYA'DA 'UÇAK DÜŞTÜ' İHBARI EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİRDİ
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 'Uçak düştü' iddiası Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler yaptıkları aramada ihbarın asılsız olduğunu belirledi.
Manavgat'ta saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Manavgat'ta tersaneler bölgesine zirai ilaçlama uçağı düştü' ihbarı üzerine başta sağlık ekipleri olmak üzere, jandarma ve itfaiye birimleri seferber oldu. Bahsedilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kum Mevkii'ndeki tersaneler bölgesinde zirai ilaçlama uçaklarının inip kalkış yapabileceği piste gelen ekipler bölgede herhangi bir ize rastlayamadı. Tersanelerde çalışanlarla da konuşan ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirleyerek geri döndü.
kaynak:milliyet
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