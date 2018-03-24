Yerli Ve Milli Savaş Uçağı Gemisi İlk Kez Görüntülendi
Fetö'cü Subayların Evlerinden Şantaj Arşivi Çıktı
Öğretmen, 14 Yaşındaki Öğrencisinden Çocuk Doğurdu
Son Dakika! Diyarbakır'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Minik Kızdan Erdoğan'a: Tayyip Dede, Sen Hiç Yorulmuyor Musun?
Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
Derede Kaybolan Polisi Bulmak İçin Ekip İki Katına Çıkarıldı
Mhp'nin Yeni Başkanlık Divanı'ndaki Tek Kadın Üyesi Depboylu Oldu
Amatör Balıkçının Ağına 2 Metrelik Canavar Takıldı
Erdoğan: Metal Yorgunluğu Bitti, Diriliş Afrin'de Başladı
Tel Rıfat'ta Halk Ayağa Kalktı: Türk Askeri Bizi De Kurtarsın
İkinci Pilot Sarhoş Olunca Uçuş İptal Edildi, 106 Yolcu Otellere Yerleştirildi
Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
Antalya'da Yağlı Güreş Sporcusu Mehmet Ali Avcı Ve Başpehlivan Hakkı Aygün'e Silahlı Saldırı
Kırkalareli'de Kar Yağdı! Uludağ'da Kar Kalınlığı 123 Santime Ulaştı
Ve Beklenen Haber Geldi: Schumacher'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
Fırtına Yıktı Geçti! Park Ettiği Aracını Bu Halde Bulan İşçi Şok Oldu
Batman Kelekçi Köyü Kırsalında Çatışma: 1 Şehit
Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
Otobüs Tacizcisinin Yüzsüz Savunması: Sakinleştirmek İçin Tokat Attım

Antalya'da Yağlı Güreş Sporcusu Mehmet Ali Avcı ve Başpehlivan Hakkı Aygün'e Silahlı Saldırı

ANTALYA'DA YAĞLI GÜREŞ SPORCUSU MEHMET ALİ AVCI VE BAŞPEHLİVAN HAKKI AYGÜN'E SİLAHLI SALDIRI

Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Tarih : 24 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Antalya'da Yağlı Güreş Sporcusu Mehmet Ali Avcı Ve Başpehlivan Hakkı Aygün'e Silahlı Saldırı(8/10)4

Antalya'da iki güreşçiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

TAŞIDIĞI SİLAH İLE GÜREŞÇİLERİ YARALADI

AA'nın haberine göre 33 yaşındaki Y.T. , Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Ali Avcı ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalya  Da  Yağlı  Güreş  Sporcusu  Mehmet  Ali  Avcı  Ve  Başpehlivan  Hakkı  
Aygün  E  Silahlı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER