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Antalya'da Yürek Yakana Kaza! Tüp Bebekle Dünyaya Gelen Tek Çocukları Ellerinden Kayıp Gitti

ANTALYA'DA YÜREK YAKANA KAZA! TÜP BEBEKLE DÜNYAYA GELEN TEK ÇOCUKLARI ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ

Antalya'da, Semra ve Ferhat Ahırlı çiftinin tüp bebek tedavisiyle doğan tek çocukları 8 yaşındaki İzem, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 18:50
Puan Ver : Antalya'da Yürek Yakana Kaza! Tüp Bebekle Dünyaya Gelen Tek Çocukları Ellerinden Kayıp Gitti(8/10)4

Antalya'da, Semra ve Ferhat Ahırlı çiftinin tüp bebek tedavisiyle doğan tek çocukları 8 yaşındaki İzem, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

BABAANNE AĞIR YARALI, İZEM KURTARILAMADI

Kaza, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İzem Ahırlı, babaannesi 63 yaşındaki Gülşen Ekinak ile birlikte gezmek için dışarı çıktı. Babaanne ve torunu yolun karşısına geçmek için Atatürk Caddesi'ne geldiği sırada 37 yaşındaki İ.Y.'nin kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil, iddiaya göre, ikiliye yaya geçidinde çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla babaanne ile torunu, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı İzem, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ekinak'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

10 YIL ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN BEKLEDİLER

İzem'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öğle saatlerinde küçük kızın cenazesini almak için morga gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ahırlı çiftinin, 10 yıl çocuk sahibi olamadığı, 8 yıl önce ise tüp bebek tedavisiyle İzem'in dünyaya geldiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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