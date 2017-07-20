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antalya'daki erdoğan pankartları, polisi alarma geçirdi

ANTALYA'DAKİ ERDOĞAN PANKARTLARI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Antalya'da bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için kentin işlek caddelerinden 3'üne dev pankart astı. Pankartlar polisi alarma geçirdi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : Antalya'daki Erdoğan Pankartları, Polisi Alarma Geçirdi(10/10)10


Antalya'da bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve ay yıldızlı Türkiye haritasının yer aldığı, "Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum, yüz yüze görüşmek istiyorum. Görüşmeyi engelleyenleri Allah'a şikayet ederim" yazılı 3 pankart astı. Dev pankartları gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



ERDOĞAN PANKARTLARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ



Vinç yardımıyla sabah saatlerinde aydınlatma direkleri ve yön tabelasına asılan pankartlar polisi alarma geçirdi. Polis pankart üzerindeki yazıları fotoğraflayarak çevrede inceleme yaptı. Meraklı vatandaşlar da cep telefonu kamerası ile pankartı fotoğraflayarak, olup biteni anlamaya çalıştı. Kısa süre astığı pankartların yanına gelen Mustafa Taş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



 



POLİS PANKARTLARI KALDIRDI



Pankartlar ise polisler tarafından kaldırıldı. Polis, yön tabelasına asılan pankartı almak için direğe tırmandı ve tabelanın orta bölümüne yürüdü. Tehlikeye ve akan trafiğe aldırmayan polis, çözdüğü pankartı yere bıraktı. Yerde pankartı katlayan polis daha sonra olay yerinden ayrıldı."CUMHURBAŞKANIMIZA ULAŞMAK İÇİN MEKTUP YAZDIM"



Açıklamalarda bunan evli ve iki çocuk babası Mustafa Taş, 15 yıl önce güneşin Türkiye'ye yeniden doğduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza ulaşmak için mektup yazdım, mail attım, miting alanında ulaşmaya çalıştım yine cevap gelmedi. 8 yıllık girişimime rağmen bir sonuç alamayınca buraya pankart astım" dedi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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