ANTALYA'DAKİ FESTİVAL ÇARŞISI'NDAKİ YANGINDA 100 İŞ YERİ KÜL OLDU
Antalya'daki 375 esnafın ve 540 iş yerinin bulunduğu Festival Çarşısı'nda çıkan yangında 100'den fazla iş yeri kül oldu. Sabotaj ihtimali üzerinde duran polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs depolama yanında bulunan Festival Çarşısı'ndaki bir dükkanın elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yayılan duman şehrin birçok noktasında görülürken, sabatoj ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, yangınla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
EKMEK TEKNESİNİN YANDIĞINI GÖREN ESNAF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yangın, 17 itfaiye aracıyla yapılan müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişledi. Bazı esnaf yanan iş yerinden dolayı gözyaşlarını tutamadı. Söndürme çalışmalarına, çarşı esnafı da destek verdi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi.
100 İŞ YERİ KÜL OLDU
Festival Çarşısı Halk Pazarı Dernek Başkanı Muzaffer Canoğlu, yangında her biri 20-25 metrekare, çoğunluğu depo olarak kullanılan 100 iş yerinin zarar gördüğünü söyledi. Canoğlu, esnaf olarak 11 yıldır acı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Ekonomik krizden dolayı iş yapamayan esnaf zaten ayakta zor duruyordu. Turist gelmediği için de yavaş yavaş dükkanlarını boşaltıyorlardı. Bir çok işyeri depo olarak kullanılıyordu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yıl sonunda esnafın eski Doğu Garajı'ndaki yerine taşınacağını söylemişti" dedi.
MADDİ HASAR ÇOK FAZLA
Çarşıda 375 esnafın 540 işyeri olduğunu belirten Muzaffer Canoğlu, maddi hasarın büyük olduğunu, şu an için bir rakam söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.
ESNAF SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Festival alanına gelen dükkan sahiplerinin bazıları, işyerindeki eşyaları dışarıya çıkardı. Yangında dükkanları zarar gören esnaflar sinir krizleri geçirirken, gözü yaşlı esnafları çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yangının başladığı sırada yan taraftaki bir restoranda çalışan Mustafa Kurmalı isimli vatandaş, "Yangın biz temizlik yaparken buradan hafif dumanlar çıkmaya başladı. Duman yükseldi ve şartelleri kapattık. Bizim dükkana bir şey olmadı ama diğer dükkanlara sıçradı. Elektrik kontağından çıkmış olabilir" dedi.İş yeri zarar gören İsmail Okbay, yaptığı açıklamada, hediyelik eşya dükkanının cayır cayır yandığını belirterek, "Bir şey yapamadım, çok üzgünüm. 20 bin liranın üzerinde zararım var." diye konuştu.
SABOTAJ İHTİMALİNİ DÜŞÜNEN POLİS 2 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili çevrede yaptığı araştırmada sabotaj ihtimaline karşılık şüphelendiği iki kişiyi gözaltına aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, dükkanları kullanılamaz hale getirdi.
Yangın ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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