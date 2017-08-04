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Antalya'daki Taksiciler Yabancı Turiste 'sabit Fiyat' Uyguluyor
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Antalya'daki Taksiciler Yabancı Turiste 'Sabit Fiyat' Uyguluyor

ANTALYA'DAKİ TAKSİCİLER YABANCI TURİSTE 'SABİT FİYAT' UYGULUYOR

Antalya'da havalimanı ve turizm tesislerine yakın bölgelerde hizmet veren bazı taksiciler taksimetreyi devre dışı bırakıp yabancı turiste 'sabit fiyat' uyguluyor.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Antalya'daki Taksiciler Yabancı Turiste 'sabit Fiyat' Uyguluyor(8/10)4

Antalya Havalimanı ve 5 yıldızlı turizm tesislerine yakın duraklarda faaliyet gösteren taksicilerin taksimetreyi devre dışı bırakıp yabancı turistlere 'sabit fiyat' uygulaması meslek odaları ve tüketici derneklerini harekete geçirdi.

"MAĞDUR OLAN BİZE GELSİN"

Taksimetre kullanmadan yolcu taşımanın usule aykırı olduğunu vurgulayan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, "Bizim de bazı tespitlerimiz var. Zaman zaman kural ihlalleri yaşanabiliyor. Mağdur edildiğini düşünen yolcularımız odamıza gerekli başvuruları yapabilir" dedi.

"PAZARLIĞI TURİST YAPIYOR"

Taksici esnafının bazı konularda haklı olduğunu savunan Alkan, "Çoğu kez taksimetre dışı yolculuğu yabancı turist teklif ediyor. Çünkü kendilerinden fazla para alınmasından korkuyorlar. Durum böyle olunca seyahat öncesi pazarlık yapılıyor. O zaman da taksimetre devre dışı kalıyor. Yani ortada mutabakat var" diye konuştu.

"MAĞDURİYET ÇOK BÜYÜK"

Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi ise uygulamanın hak ihlallerine yol açtığını belirterek, mağdur olan yabancı turistlerin konsolosluklar yardımıyla tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini açıkladı. Hürriyet'e konuşan Birlik Başkanı Neşet Gündüz, "Sadece yabancılar değil, yerli turistler de mağdur ediliyor" dedi.

"BELGE VERMEK ZORUNDALAR"

Başkan Alkan'ın, "Pazarlığı turist yapıyor" sözlerine tepki göstererek şöyle dedi: "Böyle bir mantık olamaz. Madem öyle taksici esnafı önce imajını düzeltecek, turiste güven verecek. Üstelik her taşımada yolcuya belge vermek zorundalar. Bu yapılmıyorsa zaten ortada bir suç var. Belge olmazsa turist hakkını nasıl arayacak?"

SABİT FİYAT TARİFESİ NASIL İŞLİYOR?

Kundu-Lara veya Konyaaltı bölgesindeki otellerde konaklayan yabancı turistler genellikle otele en yakın taksi durağından hizmet alıyor. Eğer turistin gideceği mesafe yakınsa taksici sabit fiyat tarifesini devreye sokuyor ve turistten 5-10 Euro talep ediyor. Yolculuk esnasında taksimetre açılmıyor. Daha fazla ücret ödemekten çekinen turist ise sabit fiyatı kabul ediyor. Taksi hizmeti alan turiste fiş ya da fatura verilmiyor.

TURİST BİLGİLENDİRİLİYOR

Taksi ulaşımında mağduriyet yaşayan yabancı turistlerle ilgili kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapıldığını kaydeden Antalya Rehberler Odası (ARO), turistlerin de Türkiye'deki ulaşım yöntemleri hakkında bilgilendirildiğini vurguladı. (HÜRRİYET)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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