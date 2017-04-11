ANTALYA'LI KAYIP KUYUMCUNUN CESEDİ BULUNDU
Antalya'da 6 gündür kayıp olan kuyumcu dükkanı sahibi 54 yaşındaki Vedat Şenay, Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda vücudunun büyük bölümü yanmış ve kurşunlanmış halde ölü bulundu.
Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi, evli 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü kayboldu. Ailesi ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, dün saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde kurşun izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı.
kaynak:milliyet
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