'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

antalya'lı kayıp kuyumcunun cesedi bulundu

ANTALYA'LI KAYIP KUYUMCUNUN CESEDİ BULUNDU

Antalya'da 6 gündür kayıp olan kuyumcu dükkanı sahibi 54 yaşındaki Vedat Şenay, Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda vücudunun büyük bölümü yanmış ve kurşunlanmış halde ölü bulundu.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:29
Puan Ver : Antalya'lı Kayıp Kuyumcunun Cesedi Bulundu(6/10)6


Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi, evli 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü kayboldu. Ailesi ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.



Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, dün saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde kurşun izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Antalya    Kayıp  Kuyumcunun  Cesedi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER