ANTALYASPOR, 3. LİG TAKIMINA YENİLMESİNE RAĞMEN KUPADA TURLADI
Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, 3-0'lık galibiyetin rövanşında 3. Lig takımı Orhangazi Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, 3-0 kazandığı maçın rövanşında 3. Lig takımlarından Orhangazi Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
ANTALYASPOR'UN GOLLERİ EL KABİR VE EMRE GÜRAL'DAN GELDİ
Karşılaşmada Orhangazi Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Yüksektepe, Koray Kurt ve İlhan Faruk Güler kaydetti. Antalyaspor'un sayılarını ise Moestafa El Kabir ile Emre Güral attı.
İlk maçta rakibine 3-0'lık üstünlük kuran Antalyaspor, rövanşı 3-2 kaybetmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.
Kaynak: haberinburada
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