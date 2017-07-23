Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, son günlerde adı kırmızı beyazlılarla anılan Jack Wilshere konusunda taraftarlarını heyecanlandırdı.

"WİLSHERE İÇİN TEMASLARIMIZ OLDU"

İngiliz futbolcunun transferi için A Spor'a konuşan Öztürk, görüşmeleri yalanlamazken "Böyle transferler zor transferlerdir. Kendisi için temaslarımız oldu ancak maliyetli bir isim" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyerinde bir türlü istikrar sağlayamayan Wilshere'ın ülke dışına çıkabileceği aktarılırken Arsenal'in oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayacağının altı çizildi.

Son olarak Bournemouth'ta kiralık olarak forma giyen Wilshere, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 resmi maçta 2 asist yapabilmişti.

Kaynak: haberinburada