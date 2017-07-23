İsrail, Mescid-İ Aksa Girişindeki Metal Dedektörleri Kaldırmayacak
Pkk'lı Teröristler, Evinden Aldıkları Köylüyü Şehit Etti
52 Yıllık Çınar, Ceza Almamak İçin Taraftarından Para İstiyor
Yolda Yürürken Üzerine Palmiye Ağacı Devrilen Kadın Korkunç Şekilde Can Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Turu Başladı: Kral Selman'la Görüştü
Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
İtalyan Basını: Strinic, Dünya Kupası'nda Oynamak İçin G.Saray'a Gidecek
11 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Şakalaşırken Down Sendromlu Kuzenini Öldürdü
Son Dakika! Kalp Krizi Geçiren Şırnak Üniversitesi Rektörü, Hayatını Kaybetti
Çeşme 240 Tl'lik Hamburgeri Görenler Şaşkınlık Yaşıyor
Neymar, Tüm Juventus Defansını Parmağında Oynatarak Gol Attı
Depremde Hayatını Kaybeden Sinan Kurtoğlu'na Gözü Yaşlı Karşılama
Babasına Kızan Genç, Aracını Neden Sattığını 5 Maddeyle Açıkladı
Türk Kadınının Temizlik Hastalığı Dünya Literatüründe
Uludağ'da Kaybolan Katarlı Çocuktan, 18 Saat Sonra Haber Var
Toki'nin Kayabaşı'nda Yapacağı Kayapark, 7 Eylül'de İhaleye Açılacak
Avrupa'dan Elenen Galatasaray, Uefa Sıralamasında Basamak Atladı
Attığı Frikik Golüyle Kalecinin Aklını Aldı
Antalyaspor, Arsenal İle Wilshere'ın Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Serhat'tan Yılın İtirafı: Hakeme Bira İçirip Volkan'ı Kurtardım

Antalyaspor, Arsenal ile Wilshere'ın Transferi İçin Görüşmelere Başladı

ANTALYASPOR, ARSENAL İLE WİLSHERE'IN TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Antalyaspor, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jack Wilshere için takımıyla görüşmelere başladı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Antalyaspor, Arsenal İle Wilshere'ın Transferi İçin Görüşmelere Başladı(7/10)3

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, son günlerde adı kırmızı beyazlılarla anılan Jack Wilshere konusunda taraftarlarını heyecanlandırdı.

"WİLSHERE İÇİN TEMASLARIMIZ OLDU"

İngiliz futbolcunun transferi için A Spor'a konuşan Öztürk, görüşmeleri yalanlamazken "Böyle transferler zor transferlerdir. Kendisi için temaslarımız oldu ancak maliyetli bir isim" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyerinde bir türlü istikrar sağlayamayan Wilshere'ın ülke dışına çıkabileceği aktarılırken Arsenal'in oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayacağının altı çizildi.

Son olarak Bournemouth'ta kiralık olarak forma giyen Wilshere, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 resmi maçta 2 asist yapabilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalyaspor  Arsenal  İle  Wilshere  In  Transferi  İçin  Görüşmelere  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER