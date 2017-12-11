Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, istifa kararı aldı.

Yaklaşık 1,5 yıldır görevi sürdüren Öztürk, Olağanüstü Genel Kurulda başkan seçilmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla başladığım görevimden 11 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ayrılıyorum.

Çalışma sürem boyunca kulübümüz birçok başarıya imza attı, birçok ilki gerçekleştirdi. Bu başarı dolu süreci Yönetim Kurulu Başkanı olarak yönetmiş olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. Bu yolda benimle birlikte yürüyen Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarıma da bu vesile ile teşekkür ediyorum.

"ORTAYA VİZYON KOYDUM"

Başlangıçtan bu yana, Antalyaspor'un hedefleri olan bir kulüp haline gelmesi, kentin tanıtımına katkı veren bir marka olması gerekliliğine inandım ve vizyon olarak da ortaya koydum. Diğer taraftan, kulübün, büyük çoğunluğu dönemimizden önce oluşmuş olan borçlarını yapılandırdım, ödenebilir hale getirilmesini sağladım.

Ne var ki oluşan koşullar, 15 Kasım günü çok sevdiğim Antalyaspor'dan, Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılmamı gerektirdi, seçim gündemli olağanüstü genel kurul kararımızı açıkladım.

"15 KASIM'DA KARARIM KESİNDİ"

Bu karar sonrasında gelişen bazı olaylar kamuoyunda kararsız kaldığım, fikrimden vazgeçtiğim algısı uyandırmış olabilir. Tekrar ifade etmek isterim ki 15 Kasım itibarıyla kararım kesindi. 15 Kasım 2017 - 11 Aralık 2017 tarihleri arasında yaşananlar ve bu süreçte sessizliğimi korumam biliniz ki Antalyaspor menfaatleri içindi. Gelecekte bu süreç daha net algılanacak ve yapılan her şeyin Antalyaspor için olduğu görülecektir.

"SEVGİM AZALMAYACAK"

Antalyaspor'a olan sevgim hiçbir zaman azalmayacaktır. Görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Ben hep aranızda olacağım. Çünkü her zaman söylediğim gibi "Ben, sen yok biz varız ve Biz Antalyasporuz.

Sevgi ve saygılarımla,

Ali Şafak ÖZTÜRK"

Kaynak: haberinburada