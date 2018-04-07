ANTALYASPOR, DEPLASMANDA KARDEMİR KARABÜKSPOR'U 2-1 YENDİ
Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi ve bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Antalyaspor oldu.
Antalyaspor 12. dakikada Diego Angelo'nun frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Kardemir Karabükspor 68. dakikada Ergin Keleş'in penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Maçın 83. dakikasında Karabükspor çıkarken kaptırdığı top sonrasında Deniz Kadah'ın golüen engel olamadı ve Antalyaspor 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
ERGİN KELEŞ 6 YIL SONRA SÜPER LİG'DE GOL ATTI
Kardemir Karabükspor'da Ergin Keleş, 3 Ocak 2012'de Ankaragücü formasıyla Mersin İdman Yurdu'na iki gol attıktan sonra ilk kez Süper Ligde fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 34'e yükseltirken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı. Öte yandan Antalyaspor bu sezon ilk kez arka arkaya 3 maç kazanmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
Kaynak: haberinburada
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