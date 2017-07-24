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Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi
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Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi

ANTALYASPOR: ETO'O HABERLERİ GERÇEK DIŞI, TRANSFER TEKLİFİ GELMEDİ

Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulan Samuel Eto'o için kulübü Antalyaspor, "Basında yer alan haberler gerçek dışıdır, kulübümüze herhangi bir teklif yoktur." açıklamasını yaptı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi(9/10)5

Fenerbahçe'nin Samuel Eto'o ile anlaştığı haberlerinin ardından Antalyaspor, Kamerunlu yıldızıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"

"Futbol takımı kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili basında yer alan transfer haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı kulübümüze iletilen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız.Antalyaspor A.Ş."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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