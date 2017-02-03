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antalyaspor eto'o'suz çalıştı

ANTALYASPOR ETO'O'SUZ ÇALIŞTI

Antalyaspor'un antrenmanına Afrika Uluslar Kupası finali için FIFA'nın davetlisi olarak Gabon'a giden Samuel Eto'o katılmadı.

Tarih : 03 Şubat 2017, 13:55
Puan Ver : Antalyaspor Eto'o'suz Çalıştı(8/10)10


Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından esneme, kondisyon, top kapma ve pas çalışması yaptı.



Çalımbay, çift kale maçla tamamlanan antrenmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Ramon Motta'nın takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, Afrika Uluslar Kupası finali için FIFA'nın davetlisi olarak Gabon'a giden Samuel Eto'o yer almadı.



Öte yandan Antalyaspor'da Richard Danilo'yla başlayan sarı saç modasına Sandro Raniere, Charles Fernando Da Silva ve Mustafa El Kabir de katıldı. Sarı saçlarıyla dikkati çeken futbolcular, antrenman sonrası gazetecilere poz verdi.



 



kaynak:sabah








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