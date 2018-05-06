Süper Ligde sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği, ateş hattına düştü. Akdeniz ekibi ise aldığı galibiyetle oldukça rahatladı.

Spor Toto Süper Ligde 32. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın takımı Gençlerbirliği ile Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla galip geldi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Antalyaspor'da Souleymane Doukara 76'da skoru değiştiren isim oldu.

ANTALYASPOR PUANINI 38'E ÇIKARDI

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 30 puanda kalırken, Antalyaspor 38 puana çıktı. Ankara temsilcisinin kümede kalması mucizelere kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: haberinburada