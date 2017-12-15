Solmaz'a Ait Olduğu Söylenen +18'lik Görüntüler Nişanlısına Soruldu
Antalyaspor'da Deprem! Yıldız Futbolcu İlk Yarıyı Kapattı
Türk Rakibiyle Dalga Geçmeye Çalıştı, Rezil Oldu
Psg'nin Teknik Direktörü Unai Emery Hırsızlık Kurbanı
Barcelona, Arda Turan'ın Boşluğunu Mesut Özil'le Dolduracak
Güntekin Onay'dan Pfdk Kararlarına Sert Tepki: Adil Bulmuyorum
Ziraat Türkiye Kupasında Son 16'ya Kalan Takımlar Belli Oldu
Epdk, 15 Şirkete Lisans, 7 Şirkete İse Lisans İptal Kararı Verdi
Kocası Ve Kızı Ölümden Dönen Pınar'dan İlk Açıklama!
Türkiye'nin Sürücüsüz İlk Metro Hattı Cuma Günü Açılıyor
Abd'de Obama'nın Getirdiği İnternet Tarafsızlığı Uygulaması İptal Edildi
Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Bakan Bey Para İstiyor!
Rıza Çalımbay: Kulübümüzü Zora Sokacaksa Transfer Yapmam
Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin İtirazını Reddetti
Tmsf, 30 Medya Şirketinin Varlıklarını Satıyor
Transferde Talih Kuşu! Başkan Açıkladı, Pazarlıklar Başladı
Ankaragücü'nden Manisaspor'a Biletli Gönderme
Beşiktaş'ın Yıldızı Talisca'ya Çin'den Çılgın Teklif!
Merkez Bankası, Politika Faizini Sabit Tutarken Geç Likidite Penceresi Faizini Artırdı
Abraaj Group, Biletall.Com'dan Hisse Satın Aldı

Antalyaspor'da deprem! Yıldız futbolcu ilk yarıyı kapattı

ANTALYASPOR'DA DEPREM! YILDIZ FUTBOLCU İLK YARIYI KAPATTI

Antalyaspor'da sezon başında transfer edilen dünyaca ünlü Fransız oyuncu Samir Nasri, sakatlığından dolayı ilk yarıyı kapattı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Antalyaspor'da Deprem! Yıldız Futbolcu İlk Yarıyı Kapattı(9/10)5

Antalyaspor'un sezon öncesi büyük umutlarla kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri, yaşadığı sakatlıktan dolayı ilk yarıyı kapattı.

EN SON FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYDİ

Fransız oyuncu en son Antalyaspor'un sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta forma giyerken, yıldız oyuncu bu mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu Antalyaspor ile toplam 8 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Nasri, sakatlıklarından dolayı ligde Galatasaray, Bursaspor, Karabükspor, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemedi. Yıldız on numara Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyspor maçlarında da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

30 yaşındaki Fransız oyuncu arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kontrol ve tedavi için ülkesi Fransa'ya gitti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ 4 SAKAT

Öte yandan Antalyaspor ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Nasri, Salih Dursun, salonda çalışan Danilo ve Sandro katılmadı. Pazar günü oynanacak mücadelenin hakemi Barış Şimşek oldu. Kırmızı-beyazlılar yarın öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalyaspor  Da  Deprem  Yıldız  Futbolcu  İlk  Yarıyı  Kapattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER