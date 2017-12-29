ANTALYASPOR'DA EL KABİR'İN KİLOLARI OLAY OLDU
Antalyaspor'da Samir Nasri, Menez ve Sandro gibi yıldız transferlerin tutmaması ve kulübü ekonomik olarak zor durumda bırakmasının ardından şimdi de Mustafa El Kabir'in görüntüsü gündem oldu.
Başkanı ve teknik direktörü olmayan Antalyaspor'da yapılan yıldız transferlerinin başarıya ulaşmamasının ardından şimdi de Faslı futbolcu El Kabir'in kilolu görüntüsü tartışılıyor.
Rıza Çalımbay döneminde kiloları sebebiyle oynatılmayan 29 yaşındaki futbolcu, son dönemde geçici olarak görevde olan İspanyol teknik adam David Badia yönetimindeki takımda şans buluyor.
MAÇ SONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİLERE NEDEN OLDU
Son olarak Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında oynayan El Kabir'in maç sonundaki görüntüsü tepkilere neden olurken taraftarlar, takımın boş bırakıldığını belirtiyor.
Kaynak: haberinburada
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