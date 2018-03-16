ANTALYASPOR'DAN HAYATİ 3 PUAN!
Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi ve ligde kalma adına önemli bir galibiyete imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tam 5 gol ve 1 kırmızı kartın olduğu maçta Antalyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup edip 3 maç aradan sonra kazandı.
Antalyaspor'a kritik galibiyeti getiren goller 42. dakikada Deniz Kadah, 53. dakikada Souleymane Doukara ve 82. dakikada Harun Alpsoy attı.
10 KİŞİYLE 2 GOL
50. dakikada Bernard Mensah'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kasımpaşa, 10 kişi kaldıktan sonra skoru 2-0'dan 2-2'ye getirmeyi başardı. 66 ve 70. dakikalarda Mbaye Diagne'nin 2 golüyle eşitliği yakalayan ev sahibi, eşitliği koruyamadı.
82. dakikada sahneye çıkan Harun Alpsoy, attığı golle skoru 3-2 yaptı ve Antalyaspor'a 3 puanı kazandıran golü kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 28 yapıp 13. sıraya yükseldi. Üst üste 4 haftadır galip gelemeyen Kasımpaşa ise 31 puanla 11. sırada kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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