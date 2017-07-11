ANTALYASPORLU ETO'O, MARSİLYA'DAN 2 YILLIK 8 MİLYON EURO İSTEDİ
Antalyaspor'da forma giyen Eto'o, Fransız ekibi Marsilya'dan 2 yıl için 8 milyon Euro isteyince kulüp transferden vazgeçti.
Marsilya, geçen sezon kiraladığı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katamamış ve Fransız golcü Galatasaray'a transfer olmuştu. Fransa ekibinin golcü arayışları ise devam ediyor. Mavi-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
2 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTEDİ
Foot Mercato'da yer alan habere göre Antalyaspor'un 36 yaşındaki Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, menajerler tarafından Marsilya'ya önerildi. Eto'o'nun Marsilya'dan 2 yıllık kontrat ve yıllık 4 milyon Euro talep etmesi üzerine transfer zora girdi.
ETO'O'DAN VAZGEÇTİLER
Haberde Marsilya'nın Kamerunlu golcüden vazgeçtiği ve rotayı Inter'den ayrılmak isteyen Gabriel Jesus'a çevirdiği kaydedildi. Marsilya daha önce Monaco'dan Valere Germain'i kadrosuna katmıştı.
Kaynak: haberinburada
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