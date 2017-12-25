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Antalyasporlu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la Ön Görüşme Yaptığını İtiraf Etti

ANTALYASPORLU SAKIB AYTAÇ, TRABZONSPOR'LA ÖN GÖRÜŞME YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Antalyaspor'da forma giyen Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la transfer için ön görüşme yaptığını itiraf etti, "Verecekleri rakama razıyım. Transfer gerçekleşirse başarılı olacağıma inanıyorum." dedi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Antalyasporlu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la Ön Görüşme Yaptığını İtiraf Etti(8/10)4

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.

Kırmızı beyazlı forma altında gösterdiği performans ile milli takıma da çağrılmayı başaran, 26 yaşındaki futbolcu transferde Süper Lig'in büyük takımlarının da takibi altında. Trabzonhaber'in haberine göre; Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan öğrencisi olan Sakıb, bordo mavili kulübün kendisi ile ön görüşme yaptığını doğruladı.

"VERECEKLERİ RAKAMA RAZIYIM"

Başarılı sol bek, "Şu an Antalyaspor'un oyuncusuyum. Bende sorun olmaz. Verecekleri rakama razıyım. Bordo Mavili formayı da seve seve giyerim. Trabzonspor hayallerimdeki takımlardan birisi. Transfer gerçekleşirse başarılı olacağıma da inanıyorum. Fakat iş bende bitmiyor. İki kulübün anlaşması lazım" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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