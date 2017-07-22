ANTALYASPOR'UN YILDIZI MENEZ, SAKATLIĞI NEDENİYLE ÜLKESİNE DÖNDÜ, EN AZ 3 AY YOK
Maicon, Boffin, Aydın Karabulut, Musa Nizam ve Salih Dursun'u renklerine bağlayarak gücüne güç katan Antalyaspor flaş transferi Jeremy Menez'de ise büyük bir skandalla karşı karşıya. Kırmızı-Beyazlı takımın Bordeaux'tan büyük uğraşlar vererek takıma kazandırdığı oyuncunun pubis (kasık fıtığı) sakatlığı olduğu ve bunu gizlediği ortaya çıktı.
Antalyaspor'la yıllığı 1.5 milyon Euro'dan olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan, kulübüne de ödenen bonservisle birlikte toplamda 6 milyon Euro'yu bulan bir maliyetle gelen yıldız isim, daha topa bile dokunmadan ikinci idmanında yapılan düz koşuda kasığında ağrılar bulunduğunu belirtip ameliyat olması gerektiğini iletti ve izin isteyerek ülkesine gitti.
EN AZ 3 AY YOK
Antalyaspor ameliyat olacak oyuncudan; tedavi süreci ve yeniden form tutması gerektiği için yaklaşık 3 ay gibi bir süre faydalanamayacak. Sakatlığın tekrarlama riski de göz önüne alındığında Kırmızı-Beyazlılar'ı Menez konusunda çileli günler bekliyor. Oyuncunun geçen sezon Fransa Ligi'nde kasık sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamadığı ve ardından da tatilde bir ay dinlendiği için yapılan sağlık kontrollerinde bu durumun belirlenemediği öğrenildi.
ETO'O'NUN MENAJERİ GETİRDİ
Jeremy Menez'i Antalyaspor'a getiren İtalyan menajer, kulüple yakın ilişkileri olan George Gardi... Samuel Eto'o'nun da temsilcisi olan Gardi, Fransız yıldızın Kırmızı-Beyazlı ekibe transferinde başrol oynamıştı. Gardi, transfer döneminin başında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le birlikte Milano'ya gidip, Sosa ve Kucka başta olmak üzere Milanlı pek çok yıldız için de temaslarda bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
- Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
- Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti
- Cezaevini Merak Edip 'hero' Tişörtü Giydi, Soluğu Gözaltında Aldı!
- Türkiye Genelinde Trafik Denetlemesi: 5 Milyon Tl Ceza Kesildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
- İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
- Dünyanın En Acı İddiası! Carolina Azrailine Üç Dakika Dayanabildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar