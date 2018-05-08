ANTALYA'YA GELEN RUS TURİST SAYISI YÜZDE 60 ARTTI
2018'in ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya sahilleri, yılın ilk 4 ayında 1,23 milyon yabancı turist ağırladı.
EN FAZLA TURİST RUSYA VE ALMANYA'DAN
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla turist sayısında yüzde 43.8 artış kaydedilirken en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi.
TURİST SAYISINDA ALMANYA İLK SIRADA
Almanya, 313 bin turistle ilk sırada yer alırken 302.6 bin turist gönderen Rusya, ikinci sırada yer aldı.
Bu rakamlara göre Rus turistlerin sayısı, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 60 arttı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'kılıçdaroğlu, Kurtulmak İçin Aday Gösteri' İddiasına İnce'den Yanıt!
- Dilenci Kadınlar Hasılatı Erik Dalı Eşliğinde Göbek Atarak Kutladı
- Hdp'li Faysal Sarıyıldız Dağa Çıktı, Teslim Olan Pkk'lı Yerini Söyledi
- Beyin Ölümü Gerçekleşen Mirzabeyoğlu, İstanbul'a Getirildi
- Erbakan Döneminde Bakanlık Yapan Siyasetçi Hayatını Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar