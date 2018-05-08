Antalya'ya Gelen Rus Turist Sayısı Yüzde 60 Arttı
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Antalya'ya Gelen Rus Turist Sayısı Yüzde 60 Arttı

ANTALYA'YA GELEN RUS TURİST SAYISI YÜZDE 60 ARTTI

2018'in ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Antalya'ya Gelen Rus Turist Sayısı Yüzde 60 Arttı(9/10)5

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya sahilleri, yılın ilk 4 ayında 1,23 milyon yabancı turist ağırladı.

EN FAZLA TURİST RUSYA VE ALMANYA'DAN

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla turist sayısında yüzde 43.8 artış kaydedilirken en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi.

TURİST SAYISINDA ALMANYA İLK SIRADA

Almanya, 313 bin turistle ilk sırada yer alırken 302.6 bin turist gönderen Rusya, ikinci sırada yer aldı.

Bu rakamlara göre Rus turistlerin sayısı, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 60 arttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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