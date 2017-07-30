Antalya, geçen yıl tarihinin en kötü turizm sezonunu geçirirken yıl boyunca 6 milyon 181 bin turisti ağırlamıştı. Bu yıl ise 28 Temmuz itibariyle geçen yılın tamamında olan rakamı neredeyse yakaladı.

Geçtiğimiz yaz sezonunda Rusya ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Antalya, bu yıl Rusların yoğun ilgisiyle toparlanmaya başladı. Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı. Akdeniz'in incisi Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi. Gelen turistler geçen yıla oranla yüzde 62'lik bir artış gösterdi.

"GÜNDE 58 BİN ORTALAMA"

Antalya'ya 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 4 milyon 959 bin 434 turistin geldi. 28 Temmuz Cuma günü ise Dış Hatlar Terminali'nden toplam 61 bin 571 yolcunun daha geldiği Antalya'da toplam turist sayısı 5 milyon 21 bin 5 kişi oldu. Temmuz ayında Antalya'ya en düşük 51 bin, en yüksek 68 bin turist geldi. Bu rakamlar ortalamaya vurulduğu takdirde Antalya'ya gelen turist ortalaması 58 bin olarak belirlendi.

RUS TURİST SAYISI TEMMUZDA 2 MİLYONU GEÇTİ

Antalya'ya temmuz ayı itibariyle gelen turistlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Haziran ayında 1 milyon 321 bin olan Rus turist sayısı, temmuz ayında 2 milyonu geçti. Rusya'nın yanı sıra Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki yükselişler temmuz ayında da sürmeye devam etti.

Kaynak: haberinburada