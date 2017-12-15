Gaziantep Sanayi Odası´nın (GSO), kent ile özdeşleşen lezzetlerden olan Antep katmeri tatlısının tescili için 23.01.2015 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu´na (TPE) yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. TPE'den gelen coğrafi işaret yazısında Antep katmerinin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 23.01.2015 tarihinden itibaren korunmak üzere 07.12.2017 tarihinde tescil edildiği bildirildi.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

Coğrafi işaretin alınmasıyla Antep katmerinin standardının korunması ve geleneksel üretim metoduna uygun olarak her yerde üretilebilmesi sağlanmış oldu ve marka değeri kazandırıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Antep katmerinin coğrafi işaret tescilinin alınmasından duyduğu memnuniyeti belirterek "Gastronomi kenti Gaziantep´in yöresel bir ürününün daha tescil olmasından dolayı mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yöresel ürünlerimize sahip çıkmak ve markalaştırmak gücümüze güç katacaktır" dedi.

ANTEP KATMERİ NEDİR?

Antep katmeri; içerisinde Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ bulunan bir yağlı yufkanın kare zarf şeklinde katlanması ve fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlıdır. Genellikle sabahları kahvaltıda yenilmesi tercih edilir. Antep Katmeri, diğer bölgelerde yapılan katmerden farklı olarak sadece tatlı olarak yapılır. Hamurunda buğday unu kullanılır ve içinde Antep fıstığı bulunur. Üzerine şerbet veya kıvam dökülmez; 'Antep katmeri´nin tatlılığı hazırlanırken içerisinde konulan şekerin pişme sırasında eriyerek ürüne yayılması ile oluşur. İçerisine ya da üzerine tarçın, pudra şekeri, Hindistan cevizi, susam, çörek otu gibi malzemeler konulmaz.

Kaynak: haberinburada