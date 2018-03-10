Gaziantep'li Sinan, Antep şivesi ile söylediği şarkı ile jazz müziği sanatçısı Luis Armstrong'a rakip oldu.

Gaziantep'te bir genç, Antep şivesi ile söylediği şarkı ile jazz müziği sanatçısı Luis Armstrong'a rakip oldu. İlk etapta yabancı dilde söylediği zannedilen şarkı, gerçeğin ortaya çıkması ile dinleyenleri gülümsetti.

"BU ŞARKIYI BİR ARMSTRONG, BİR DE BEN SÖYLÜYORUM"

Gaziantep'te yaşayan Sinan isim bir gencin sosyal medya hesabından paylaştığı performansı, görenleri şaşırtıyor. Videoyu "Bu şarkıyı bir Armstrong bir de ben söylüyorum" notuyla paylaşan gencin görüntülerinde ise Antep şivesiyle jazz müziği söylemesi yer aldı.

DİNLEYENLER YABANCI ŞARKI ZANNETTİ

Dinleyenlerin ilk etapta yabancı zannettiği şarkı, bölge halkının kelimeleri fark etmesiyle Antep şivesinde olduğu ortaya çıktı. Video, "Sinan, Armstrong'a rakip oldu. Antep şivesi ile jazz müziği böyle olur. Armstrong bile Antepli gibi jazz yapamaz. Müziğin son noktası jazz, Anteplinin ise başlangıç noktası" yorum ve esprilerine de neden oldu.

ŞARKININ SÖZLERİ:

"Mıhaat ol sen saa (Kendine mukayyet ol)

Mıhaat ol (Mukayyet ol),

Mıhaat ol(mukayyet ol),

mıhaat ol (mukayyet ol), sen saa (kendine).

Allah yiirag eyleye (Allah ırak eyleye)

Aman Allah töğbe. Saa diyim taman (sana diyorum)

Sen kime deyim deyim saniyin (Kime söylüyorum sanıyorsun).

Bağamı diyin, bağamı eyle geli (Bana mı diyorsun, yoksa bana mı öyle geliyor)

Saa diyim taman (sana diyorum)

Umsuruk ettiy beni (Hevesimi kursağımda bıraktın)

Gancoloz ettiy beni (Uykusuz halsiz bıraktın beni)

Savışta git, savuşta git (çek de git)

Savuş ta git naleet(çekte git nalet)

Mıhaat ol, sen saa (mukayyet ol kendine)."

Kaynak: haberinburada