Tır Son Sürat Ara Sokağa Daldı, Önüne Ne Geldiyse Ezdi Geçti
81 İlde Sokağa Çıkan Chp'ye Ak Partiden İlk Tepki!
Erdoğan'dan Peş Peşe Suriye Zirvesi! Önce Nato Sonra Almanya
Askeri Casusluk Davasının Savcısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Yasayla 16 Yaşın Altındakiler Uygulamayı Kullanamayacak
Son Dakika! Pentagon, Suriye'de Pkk Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti
Takım Arkadaşları Şampiyonluk Maçında, Neymar Poker Masasında
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Bruma'ya İtalyan Devi Talip Oldu
Chp Diyarbakır'da Sokağa İndi, Hdp Yardıma Koştu
Batman'da Harabe Manastır Onarıldı! Süryaniler 100 Yıl Sonra Mum Yaktı
Deportivo Küme Düşerse Emre Çolak'ın Serbest Kalma Bedeli 1 Milyon Euro Olacak
Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
Rusya'dan 'abd Boş Tarlaları Vurmuş!' Dedirtecek Cinsten Sözler
Uefa Listeyi Açıkladı! G.Saray Gelecek Sezon Devler Liginde
Beyaz Saray'dan Bir Suriye Açıklaması Daha: Trump Hala Kararlı
E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı
Anüsüne Oyuncak Sıkıştı, Çırılçıplak Benzinciye Gidip Yardım İstedi
Taraftarlar Boş Bir Arazide Buluşup, Tekme Tokat Kavga Etti
Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi

ANÜSÜNE OYUNCAK SIKIŞTI, ÇIRILÇIPLAK BENZİNCİYE GİDİP YARDIM İSTEDİ


Anüsüne oyuncak sıkıştı, çırılçıplak benzinciye gidip yardım istedi
Tarih : 16 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Anüsüne Oyuncak Sıkıştı, Çırılçıplak Benzinciye Gidip Yardım İstedi(10/10)6

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde çırılçıplak şekilde bir benzin istasyonuna gelen adam, anüsüne cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını söyleyerek istasyon çalışanlarından yardım istedi. Olay, benzin istasyonuna gelen diğer müşteriler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Oyuncağın oraya nasıl girdiği bilinmemekle birlikte, acı içinde yardım isteyen adama olay yerinde çağırılan ambulans hemen müdahale etti.

"DOKTORU ARAYIN" DİYE YALVARDI

Bağırışlar içinde bir o yana bir bu yana koşturan adama benzin istasyonu çalışanları yardımcı olmaya çalıştı. Kendisiyle konuşmaya çalışan görevlilere sadece "Doktoru arayın" diyen adam, ambulans ile hastaneye götürülerek anüsüne sıkışan oyuncaktan kurtarıldı.

Orta yaşlardaki adamın adı açıklanmazken, olayın detayları ile ilgili de daha fazla bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anüsüne  Oyuncak  Sıkıştı  Çırılçıplak  Benzinciye  Gidip  Yardım  İstedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER