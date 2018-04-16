ANÜSÜNE OYUNCAK SIKIŞTI, ÇIRILÇIPLAK BENZİNCİYE GİDİP YARDIM İSTEDİ
Arjantin'in Buenos Aires şehrinde çırılçıplak şekilde bir benzin istasyonuna gelen adam, anüsüne cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını söyleyerek istasyon çalışanlarından yardım istedi. Olay, benzin istasyonuna gelen diğer müşteriler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
AMBULANS ÇAĞIRDILAR
Oyuncağın oraya nasıl girdiği bilinmemekle birlikte, acı içinde yardım isteyen adama olay yerinde çağırılan ambulans hemen müdahale etti.
"DOKTORU ARAYIN" DİYE YALVARDI
Bağırışlar içinde bir o yana bir bu yana koşturan adama benzin istasyonu çalışanları yardımcı olmaya çalıştı. Kendisiyle konuşmaya çalışan görevlilere sadece "Doktoru arayın" diyen adam, ambulans ile hastaneye götürülerek anüsüne sıkışan oyuncaktan kurtarıldı.
Orta yaşlardaki adamın adı açıklanmazken, olayın detayları ile ilgili de daha fazla bilgi verilmedi.
Kaynak: haberinburada
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