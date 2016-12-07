

Yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrenciye açıköğretim sistemiyle yükseköğrenim sağlayan AÖF 17 lisans ve 34 önlisans programıyla bu sene de yeni öğrencileri bünyesine kattı.



AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK







Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.







Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.







kaynak:ntv