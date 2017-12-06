AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçlarını açıkladı.
AÖF tarafından 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açık Öğretim Fakültesi) sınav sonuçlarını açıkladı.
TC KİMLİK NUMARASI İLE SONUÇLAR ÖĞRENİLEBİLİYOR
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF Güz Dönemi vize sınavlarının soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sonuçları öğrencilere duyuruldu. AÖF sınav sonuçlarına TC kimlik numarası ile erişim sağlanabiliyor.
SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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