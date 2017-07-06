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AP, MÜZAKERELERİ DONDURMA TASARISINI KABUL ETTİ


AP, MÜZAKERELERİ DONDURMA TASARISINI KABUL ETTİ
Tarih : 06 Temmuz 2017, 14:55
Puan Ver : Ap, Müzakereleri Dondurma Tasarısını Kabul Etti(9/10)11


 Raporda ilk kez müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı. AB Bakanı Ömer Çelik'ten jet açıklama geldi. Çelik, "Kapağını bile açmadan iade edeceğiz" dedi.



Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylandı. Avrupa Parlamentosu müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. 



Karara ilişkin açıklama AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten geldi.



 



 








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