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AP'NİN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR !


AP'NİN KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR !
Tarih : 07 Temmuz 2017, 15:21
Puan Ver : Ap'nin Kararı Yok Hükmündedir !(7/10)8


Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da Sheraton Otel'de düzenlenen "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programında konuştu. Yıldırım, "AB ile gündemimiz her zaman can sıkıcı değil böyle güzel olumlu gündemlerimizin de olduğunu bir kez daha Türkiye kamuoyuna göstermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



 Başbakan Binali Yıldırım, "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. AP'nin türkiye ile müzakereliri askıya alma kararını sert dile geleştiren Başbakan Yıldırım şöyle konuşku: "Bu karar hükümsüzdür, önemsizdir. AB kendi vizyonunu belirlemeli. Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir, o kararlar milletvekillerinin inisiyatifiyle konjonktürel şartlara göre alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz konu, AB yönetim iradesinin düşüncesidir. Yani AB ülkelerinin liderlerinin düşüncesidir, üst yönetiminin düşüncesidir.



 



 



 



kaynak:gazetevatan








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