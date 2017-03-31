Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?

apollo 12 ekibinde yer alan alan bean ‘den ilginç bir açıklama geldi

APOLLO 12 EKİBİNDE YER ALAN ALAN BEAN ‘DEN İLGİNÇ BİR AÇIKLAMA GELDİ

1969'da Ay'a yolculuk eden Apollo 12 ekibinde yer alan eski astronotlardan Alan Bean dünya dışı yaşamlar konusunda yaptığı açıklama ile gündemin ana konusu oldu.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:38
Puan Ver : Apollo 12 Ekibinde Yer Alan Alan Bean ‘Den İlginç Bir Açıklama Geldi(9/10)10


1969'da Ay'a yolculuk eden Apollo 12 ekibinde yer alan eski astronotlardan Alan Bean dünya dışı yaşamlar konusunda yaptığı açıklama ile gündemin ana konusu oldu.



İnsanlığın diğer yıldızları veya diğer gezegenleri ziyaret etmesi için şu andan itibaren bin senesi olduğunu dile getiren Alan Bean, uzaylıların varlığına kesinlikle inandığını şu sözlerle ifade etti: “Uzayda milyarlarca yıldız ve o milyarlarca yıldızın etrafında bulunan gezegenler var. İstatiksel olarak bu da hayatın olabileceği birçok gezegen olduğunu gösteriyor.



Çok gelişmiş bir teknolojiye sahipler



Belki aralarından bazılarında hayat bizim 100 bin sene öncemizdeki gibiyken, bazılarının şu an bizim yaşadığımız gibi bir hayat sürülüyor olabilir. Muhtemelen bazıları da bizim 10 bin sene sonra sahip olabileceğimiz bir hayat yaşıyor” diye konuştu.



Aya ilk ayak basanlardan biri



Aya ilk ayak basan 12 insandan biri olan 85 yaşındaki eski astronot, Avustralya yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada “Uzaylıların Dünya'yı daha önce ziyaret ettiğine inanmıyorum.



Çünkü onların çok gelişmiş, fedakar, nazik ve dost bir medeniyet olduğunu düşünüyorum. Eğer gelselerdi ‘Biz barış içinde geliyoruz ve biliyoruz ki sizin insanların ölümüne yol açan kanser gibi bir hastalığınız var. Biz bu problemi 50 sene önce çözdük. Bir insanın göğsüne yerleştireceğimiz aletle bu hastalığı iyileştirilebilir iz' diyerek iletişime geçerlerdi” dedi.



Destiny 2, resmi olarak açıklandı








Etiketler: Apollo  12  Ekibinde  Yer  Alan  Alan  Bean  ‘Den  İlginç  Bir  Açıklama  
Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER