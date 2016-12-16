Apple bugün Apple AirPods 'un Apple.com/tr adresinden online olarak sipariş edilebileceğini ve önümüzdeki hafta müşterilere teslim edilmeye başlayacağını ve Apple Store'larda, Apple Yetkili Satıcılarında ve belirli iletişim operatörlerinde satışa sunulacağını duyurdu.



Apple bugün Apple AirPods 'un Apple.com/tr adresinden online olarak sipariş edilebileceğini ve önümüzdeki hafta müşterilere teslim edilmeye başlayacağını ve Apple Store'larda, Apple Yetkili Satıcılarında ve belirli iletişim operatörlerinde satışa sunulacağını duyurdu.



Apple AirPods , yüksek kaliteli ses ve uzun pil ömrüyle zahmetsiz bir kablosuz dinleme deneyimi sağlıyor. Bu büyüleyici kablosuz kulaklık daha önce mümkün olmayan bir kablosuz ses deneyimiyle müzik dinleme, telefonla görüşme, TV programları ve film izleme, oyun oynama ve Siri kullanma biçimimizi yeniden icat etmek için gelişmiş teknolojilerden yararlanıyor.



AirPods ile, kablosuz kulaklığınızı ayarlamak ve kullanmak şimdi her zamankinden daha kolay. AirPods'unuz, şarj kutusunu iPhone'unuzun yakınındayken açtığınızda tek dokunuşla Apple Watch, iPad ve Mac'iniz de dahil olmak üzere, iCloud hesabınıza bağlı tüm aygıtlarınıza bağlanır. Gelişmiş sensörler AirPods'un kulağınızda olup olmadığını algılar ve müziğinizi otomatik olarak oynatabilir ve duraklatabilir. AirPods'unuza çift tıkladığınızda Siri etkinleşir. Favori kişisel yardımcınız Siri ile dinlemek istediğiniz parçayı seçebilir, müziğinizi kontrol edebilir, yol tarifleri alabilir, telefon görüşmeleri yapabilir veya diğer Siri görevlerini yerine getirebilirsiniz.



Yeni ultra düşük güç tüketimli Apple W1 çipi, AirPods'un tümüyle kablosuz bir tasarımda yüksek kaliteli ses ve benzersiz bir pil ömrü sunmasını sağlayarak çığır açıcı bir deneyime olanak veriyor. AirPods tek bir şarjla beş saate kadar dinleme süresi sunarken, özel tasarımlı şarj kutusu ise AirPods'unuzu birçok kez şarj ederek toplam 24 saatten fazla dinleme süresi elde etmenizi sağlar. Böylece, siz yola çıkmaya hazır olduğunuzda AirPods'unuz da şarj edilmiş bir şekilde size eşlik etmeye hazır olur.



Apple AirPods'u Bağlama



iOS 10, watchOS 3 ve macOS Sierra'nın en yeni sürümlerine sahip olduğunuzdan emin olun. iPhone ile tek dokunuşta kurulum yapmak için iPhone'unuzun yakınında AirPods'un şarj kutusunu açmanız ve Bağlan'a dokunmanız yeterli. iCloud sayesinde Apple Watch'unuzu, iPad'inizi ve Mac'inizi AirPods'unuzla kullanmaya hazırsınız. AirPods, iPhone ve Apple Watch'unuza aynı anda bağlanır ve ses anında iki aygıt arasında geçiş yapar. Mac'inize veya iPad'inize bağlanmak isterseniz, tek tıklamayla veya dokunuşla AirPods'unuzu seçmeniz yeter. iPad'de Denetim Merkezi'ni açın, sola kaydırın ve ses girişiniz olarak AirPods'u seçin. Mac'te, görev çubuğunda hoparlör/ses seviyesi simgesine tıklayıp AirPods'u seçin.



Yeni Apple tasarımı kablosuz AirPods, şarj kutusuyla birlikte Apple.com /tr adresinden 779,00 TL fiyatla satın alınabilir ve önümüzdeki hafta müşterilere telim edilmeye başlanacak ve Apple Store'lar, Apple Yetkili Satıcıları ve belirli iletişim operatörlerinde satışa sunulacaktır.



Lenovo Y900 : Oyun dünyasındaki rakipsiz