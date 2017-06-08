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apple arkit nedir?

APPLE ARKİT NEDİR?

Sanal gerçeklik üzerine olan ilgisini saklamayan Apple, bombayı WWDC'de patlattı. Apple ARKit isimli yeni ürününü duyurdu.

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:29
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Sanal gerçeklik üzerine olan ilgisini saklamayan Apple, bombayı WWDC'de patlattı. Apple ARKit isimli yeni ürününü duyurdu.



Apple geçtiğimiz gün gerçekleşenWWDCetkinliğinde uzun süredir sır gibi sakladığı sanal gerçeklik programını da gün yüzüne çıkardı. Bir süredir AR teknolojisine olan ilgisini saklamayan Apple,ARKitisimli arttırılmış gerçeklik platformunu resmiyete kavuşturdu.



Sanal gerçeklik gibi günden güne popülerleşen bir pazarda Apple'ın yer almayacak olması düşünülemezdi. Fakat genel kanı Apple'ın da aynı Samsungya daGooglegibi bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı yönündeydi. Ama Tim Cook ve ekibinden farklı bir hamle geldi.



Applesanal gerçeklik gözlüğü yerine arttırılmış gerçeklik üzerine kurulu bir uygulama tanıttı. ARKit isimli bu uygulama iOS 11 ile kullanıcılara sunulacak. ARKit, cihazın gücünün yanı sıra hareket sensörlerinden de yararlanacak.



ARKit'in geleceğin sanal gerçeklik uygulaması olacağı iddia ediliyor. Apple ARKitkonusunda uygulama geliştiricilerine de güveniyor. Zira uygulama geliştiricilerin ARKit ile ortaya koyacağı ürünler bu uygulamanın kullanılabilirliğini de geliştirecek.



Apple'ın bu hamlesinin ne gibi sonuçlar vereceği şimdilik bilinmiyor. Elbette ARKit'in ücretsiz bir servis olması, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanacaktır. İlk etapta bu platform için yayınlanan oyunlar da iyi iş yapabilir. Bakalım Applesanal gerçeklik alanında rakiplerini yakalayabilecek mi?



Açıkçası bu ARhamlesinin son derece geç kaldığını belirtmek gerekiyor. Yine de Apple'ın iyi işler yapmasını bekliyoruz.



App Store baştan sona yeniden tasarlanıp yenilendi








Etiketler: Apple  Arkit  Nedir    haber

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