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apple biyometrik sensör yeniliyor

APPLE BİYOMETRİK SENSÖR YENİLİYOR

Apple yeniliklerine ve geliştirmelerine hız kesmeden devam ederken bu kez de Biyometrik Sensör sil baştan yenileme kararı aldı.

Tarih : 30 Ocak 2017, 12:23
Puan Ver : Apple Biyometrik Sensör Yeniliyor(6/10)4


Apple yeniliklerine ve geliştirmelerine hız kesmeden devam ederken bu kez de Biyometrik Sensör sil baştan yenileme kararı aldı.



En son Ipad konusunda yeni tablet modelleriyle pazara yeniden hakim olma planları yapan firma yazılımsal ve diğer konularda bir hayli yenilik yapma konusunda baya kararlı. Apple ile ilgili yenilik haberlerinde güvenilir kaynaklardan biri olarak görülen KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo, Apple'ın ilk kez 2013 yılında iPhone 5s ile birlikte tanıttığı Touch ID Biyometrik Sensör yenileyeceğini duyurdu. Bir nevi dedikodu sitesi olarak da bakabileceğimiz kaynak bir yandan da Apple'ın kullanıcılarını ölçmek adına kullandığı bir haber sitesi olarak da biliniyor. Bu arada Apple'ın Touch ID'si, daha sonra iPhone 6s'lerde iki kat hızlanmış, iPad'lere de yayıldığını da belirtmiş olalım



Apple'ın bir sonraki akıllı telefonu olması beklenen iPhone 8'de kullanılacağı düşünülen teknolojilerde Apple'ın yalnızca Touch ID sensörlerini değil, farklı biyometrik sensörleri de devreye sokacağı konuşuluyor. Bunlardan birisi Apple'ın devreye alabileceği yüz tanıma sistemi olduğu da yapılan dedikodular arasında. Özellikten çok kısaca bahsedecek olursak; telefonunuzu açarken Apple kameradan sizin yüzünüzü tarayabilecek bir sistemi telefona güvenlik amaçlı olarak koyabilecek. Kısaca yakın tarihte izlediğimiz filmlerde gibi. Asıl konumuza gelecek olursak: iPhone 8 ile beklenen bir diğer özellik ise artık Touch ID teknolojisinin tüm ekrana yayılması yani ekranın komple parmak izi okuyucu sensörlerle donatılması bekleniyor. Böylece parmak izini kullanırken ekranın herhangi bir noktasına parmağınızı dokundurmanız yetecek.



iPhone 8 ne zaman çıkacağı konusu kelimenin tam anlamıyla muamma fakat kendi içine kapanmış firmanın şu anda büyük tempoyla  yeni telefonunun modeli için gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Güvenilir kaynaklar da adeta “haber uçururcasına” Apple iPhone 8‘de yüz tanıma teknolojileri ile parmak izi teknolojilerinin bir kombinasyonunu görebileceğimize resmen söylüyor. Bu kullanıcı ölçmek için mi yoksa sadece basit bir dedikodu mu bilinmez fakat bu kadar çok eleştirilen iPhone'da yeni modelde yeni özellikler geleceği konusunda birçok kişi hemfikir. Bakalım yeni modele bizleri neler bekliyor olacak?



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Etiketler: Apple  Biyometrik  Sensör  Yeniliyor    haber

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