Apple, iPhone kullanıcılarının, telefonların yeni güncellemeler ile yavaşladığı şikayetleri üzerine bir açıklama yaparak iddiaları kabul etti.

Apple, yeni güncellemelerle pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını, bunun gerekçesinin ise telefonun ömrünü uzatmak olduğunu belirtti.

PİL DEĞİŞİNCE TELEFON HIZLANIYOR

Birçok kullanıcı tarafından zaman zaman dile getirilen şikayet, son olarak Reddit sitesinde gündeme getirilmiş, bir kullanıcı iPhone 6s telefonunun pilini değiştirdikten sonra telefonunun yeniden hızlandığını iddia etmişti.

APPLE KABUL ETTİ

Apple tartışma üzerine yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti ancak bunun amacının "telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak" olduğunu savundu.

Açıklamaya göre yavaşlamanın sebebi, eskiyen pillerle telefon performansını dengeleyebilmek için eklenen özellik.

KENDİLİĞİNDEN KAPANMAYI ENGELLEMEK İÇİN

Açıklamada "Lityum iyon piller, soğuk ortamlarda, eskidiklerinde ya da şarjları düşük olduğunda, akım taleplerini karşılamada zorlanırlar. Bu da elektronik bileşenlerin korunması için cihazın ani şekilde kapanmasına neden olabilir. Geçen yıl iPhone 6s, iPhone 6 ve iPhone SE'de sıkça görülen beklenmedik kapanma sorununu çözmek için yeni bir yazılım geliştirdik. Bu özelliği iOS 11.2 ile iPhone 7 için de kullanıma soktuk ve gelecekte diğer ürünlerimiz de kullanıma sunmayı planlıyoruz" dendi.

KULLANICILARI HABERDAR ETMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Apple'ın bu özellikten kullanıcılarına haber vermemesi de tartışma yarattı.

Yazılımcı ve blogger Nick Heer, "Bu değişikliği sessizce uygulamayı seçmeleri, durumun olduğundan daha kötü görünmesine neden oldu. Bu güven vermiyor. Apple bu zamana kadar beklentileri karşılamakta çok iyiydi. Ama bu olayda bunu batırdılar. Buna gerek yoktu" dedi.

Teknoloji danışmanı Chris Green de Apple'ın bu konuda daha şeffaf olması gerektiğini düşünenlerden: "İnsanların para ödeyip aldığı performansı onların elinden alıyorsunuz. Eğer telefon zamanla yavaşlıyorsa, bunun nedenini müşterilerinize açıklamalasınız."

Yavaşlayan telefonlarının pillerinin yenilenmesiyle, performans düşüklüğü ve yavaşlama sorunları da çözülüyor.

Kaynak: haberinburada