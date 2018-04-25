APPLE GÜN GEÇTİKÇE ERİYOR! 80 MİLYAR DOLAR DAHA KAYBETTİ
Apple hisseleri 3 seansta yüzde 7,1 puanlık kayıpla 64 milyar erimesinin ardından, son 2 seansta kayıplarını yüzde 9'a çıkardı ve 80 milyar dolar eridi.
Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, akıllı telefon talebinde durgunlaşma dönemine girildiği belirtti, geçen hafta Apple'ın ana tedarikçilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing'in de benzer çağrıyı yapmasının ardından piyasalar hareketlendi. Apple'ın salı günü açıklanacak çeyrek raporu öncesinde, son 5 seansta hisse değerlerinde 9 puan birden düşüş görüldü. Apple böylelikle piyasa değerinden 80 milyar dolar kaybetmiş oldu. CNBC, Wall Street'te panik modunun açıldığını belirtti.
iPHONE ÜRETİMİ 43 MİLYONDAN 34 MİLYONA İNDİ
SK Hynix sadece akıllı telefon endüstrisine değil laptop, sunucu ve diğer bilgisayar türlerine de çip tedarik ediyor. Satışlarının yarısından fazlasını Apple'a yapan Avrupalı AMS de ismi vermese de büyük müşterilerinden birinin siparişlerinde ciddi düşüş olduğuna ve üretimin azaltılacağına dikkati çekti.
Apple'ın 2018 yılında 221 milyon iPhone üretmesi beklenirken GBH analisti Daniel Ives bu rakamın 212 milyon olarak güncellendiğini açıkladı. Morgan Stanley ise ikinci çeyrekteki iPhone üretimini tahminini 43 milyondan 34 milyona indirdi.
iPhone X sonrası gelecek iPhone 9 veya diğer modellerde de üretimin yüzde 15 azalması bekleniyor. Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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