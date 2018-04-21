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Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Değer Kaybetti
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Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Değer Kaybetti

APPLE HİSSELERİ 2 GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 7 DEĞER KAYBETTİ

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın hisseleri son 2 günde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Tarih : 21 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Değer Kaybetti(8/10)4

New York borsasında çarşamba gününü 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, perşembe günü düşüşe geçmeye başladı.

2 GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 7 DEĞER KAYBETTİ

Perşembe günü yüzde 2,8, bugün de yüzde 4,1 kayıp gösteren şirketin hisseleri, böylece son 2 iş gününde yüzde 6,8 değer kaybetmiş oldu.

Söz konusu dönemde firmanın piyasa değeri de 928,7 milyar dolardan 865,4 milyar dolara gerileyerek 63,3 milyar dolar kayıp yaşadı.

MOBİL SEKTÖRDEN GELEN TALEP ZAYIFLADI

Uzmanlar, Apple'a çip üreten Tayvanlı firma Taiwan Semiconductor Manufacturing'in perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin mobil sektörden gelen talebin zayıf olduğunu vurguladığına dikkat çekti.

Zayıf çip talebi nedeniyle Apple'ın en son akıllı telefonu modeli olan iPhone X satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gelmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu nedenle yatırımcıların Apple hisselerine karşı satış pozisyonu aldığını bildirdi.

BİLANÇODA TÜM SATIŞ RAKAMLARINA YER VERİLİYOR

Apple, bu yılın ocak-mart dönemine dair net kar ve gelirini 1 Mayıs'ta açıklayacak.

Şirket, bilançolarında, iPhone modellerinin ayrı ayrı satış verileri yerine tüm modellerin toplam satış rakamlarına yer veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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