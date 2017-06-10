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apple icloud'da indirime gidiyor

APPLE İCLOUD'DA İNDİRİME GİDİYOR

Apple, bulut depolama servisi iCloud'dan 1 TB seçeneğini kalAmerikalı teknoloji devi bunun yerine 1 TB fiyatına 2 TB depolama alanı sunacak.dırdı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:11
Puan Ver : Apple İcloud'da İndirime Gidiyor(10/10)12


Apple, bulut depolama servisi iCloud'dan 1 TB seçeneğini kalAmerikalı teknoloji devi bunun yerine 1 TB fiyatına 2 TB depolama alanı sunacak.dırdı.



Apple bugün bulut depolama servisi iCloud'da önemli değişikliklere gitti. Amerikalı teknoloji devi bulut servisindeki 1 TB seçeneğini kaldırdı. Ancak bu kullanıcılar için aslında iyi bir haber. Çünkü 1 TB seçeneğin yerini 2 TB aldı. Üstelik aynı fiyata. Daha önce 1 TB depolama alanı için 9.99 dolar ödeyen Apple kullanıcıları, bu kez aynı ücreti ödeyerek 2 TB depolama alanı alabilecekler.



iCloud'da 2 TB depolama alanı bugüne kadar 19.99 dolara satılıyordu. Yani bulut servisindeki bu değişiklik ile birlikte 2 TB depolama alanının fiyatında yüzde 50 indirime gidildi. Serviste ücretsiz depolama alanı 5 GB olarak kalırken, 50 GB 0.99 dolar, 20 GB ise 2.99 dolar olarak ücretlendirilmeye devam edecek.



Apple bu indirimle birlikte birçok rakibinden daha ucuz bulut hizmeti sunmaya başladı. Google ve Dropbox'ta 1 TB depolama alanının fiyatı 9.99 dolar. OneDrive'da ise 1 TB depolama alanının fiyatı 6.99 dolar.



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