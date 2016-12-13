

Apple güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. iOS 10 güncellemesiyle birlikte ciddi sorunlar yaşayan Apple kullanıcıları için bugün yeni bir güncelleme dağıtılmaya başladı. Apple bugün iOS 10 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesini yayınladı.







Son olarak bir hafta önce beşinci betası da geliştiriciler için yayınlanan iOS 10.2, yeni özelliklerin yanında yeni TV uygulaması, yeni emojiler, fotoğraf, mesaj, müzik, mail ve erişilebilirlik özellikleriyle geliyor.







iOS 10.2 güncellemesi iPad 4 ve üzeri, iPhone 5 ve üzeri cihazlar ve iPod Touch 6G ile uyumlu. Güncellemeyi cihazınızın Yazılım Güncellemeleri bölümünden indirebilirsiniz.