

Apple yapmış olduğu basın açıklamasında artık akıllı telefonu iPhone için İngiltere merkezli Imagination Technologies'den gelen grafik yongaları artık kullanmayacaklarını açıkladı.







Tim Cook'un açıklamasına göre Apple, Imagination'ın ürünlerini 15 ile 24 ay içinde kullanmayı bırakması bekleniyor. 2018 yılının başında tamamen Apple tarafından tasarlanmış bir yonga seti ile iPhone görebileceğimiz anlamına gelmekte.







kaynak:teknoce